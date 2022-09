Eurofighter üben Nachtflug Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Verteidigung Luftwaffengeschwader beginnt mehrtägige Nachtflüge Von dpa | 05.09.2022, 03:38 Uhr

Am abendlichen Himmel über Mecklenburg-Vorpommern wird es von Montag an in manchen Regionen laut: Fast eine Woche lang üben Kampfpiloten des Luftwaffengeschwaders 73 „Steinhoff“ in Rostock-Laage das Fliegen bei Nacht. Wie die Führung des Fliegerhorstes mitteilte, muss bis einschließlich Donnerstag täglich bis 23.00 Uhr mit Flugbewegungen und damit zusätzlichem Lärm gerechnet werden. Nachtflüge seien unverzichtbarer Bestandteil der Pilotenausbildung und für Erwerb und Erhalt von Fluglizenzen notwendig, sagte ein Sprecher der Luftwaffe und warb um Verständnis in der Bevölkerung. Die Flugbewegungen würden auf das erforderliche Minimum begrenzt. Wie aus der Internetseite des Fliegerhorstes hervorgeht, besteht die Hauptaufgabe des Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ in der Ausbildung der deutschen und österreichischen Eurofighter-Piloten.