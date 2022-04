Aktivistin Luisa Neubauer spricht während einer Protestdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine in Hamburg im MÄrz 2022. FOTO: xim.gs via www.imago-images.de Streik gegen Klimastiftung Luisa Neubauer über Schwesigs Dreistigkeit, ein Embargo und die radikale Energiewende Von Katharina Golze | 29.04.2022, 13:38 Uhr

Am Freitagnachmittag protestiert Fridays for Future in Schwerin gegen die Klimastiftung und Fehlentscheidungen des Landes. Das sind die Forderungen von Luisa Neubauer.