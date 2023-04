Klimaaktivistin Luisa Neubauer Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Rügen Luisa Neubauer will gegen LNG-Terminal protestieren Von dpa | 27.04.2023, 17:28 Uhr

Die Gegner eines für Rügen geplanten Terminals für Flüssigerdgas erhalten prominente Unterstützung. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer will am Sonntagnachmittag im Ostseebad Binz auf der Insel gegen die Pläne protestieren. „Die Ampel plant, gewaltige LNG-Überkapazitäten zu schaffen“, sagte sie am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Das droht nicht nur als leere Investition zu enden. Sollten alle geplanten LNG-Terminals gebaut werden, versenkt die Bundesregierung unsere Klimaziele wortwörtlich in der Ostsee.“