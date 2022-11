Janice Baade ist seit elf Jahren Pfandleiherin in Rostock. Bei ihr hinterlegen die Kunden fast alles - von der Armbanduhr bis zum Firmenwagen. Selbst ein Pferd wurde ihr schon angeboten. Das hat sie aber abgelehnt. Foto: Redaktion up-down up-down Inflation und Energiekrise Machen die Pfandhäuser in MV jetzt dicke Geschäfte? Von Anja Bölck | 05.11.2022, 12:00 Uhr

Um schnell an Geld zu kommen, bringen Menschen ihr Handy, den Ehering, das E-Bike oder gar ihr Auto in Pfandleihhäuser. Wie viele gibt es davon in MV? Und brummt es gerade, wo doch alles teurer wird?