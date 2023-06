Jede achte Lebensmittelprobe wurde in MV in den vergangenen Monaten beanstandet. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Lebensmitteltest Mängel bei jeder dritten Corned-Beef-Probe in MV Von Torsten Roth | 21.06.2023, 10:45 Uhr

Es ist nicht das in der Verpackung was draufsteht: Tester in MV mussten zahlreiche Corned-Beef-Proben beanstanden. Was sie bemängelt haben.