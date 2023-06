Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Männer wollen Fassadenreinigung erzwingen Von dpa | 23.06.2023, 16:38 Uhr

Vermeintliche Dach- und Fassadenreiniger haben in Vorpommern auf die Ablehnung ihrer Dienste gewalttätig reagiert. Einer von ihnen habe einen 69-Jährigen am Freitag in Sundhagen (Vorpommern-Rügen) angegriffen und leicht im Gesicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zuvor hätten sie teilweise aggressiv versucht, dem Hausbesitzer eine Fassadenreinigung aufzudrängen. Dieser habe mehrfach abgelehnt. Der 69-Jährige sei auch beleidigt worden.