Pflegedienst-Inhaber Maik Wolff aus Neubrandenburg Foto: Karin Koslik up-down up-down Demonstration in Schwerin Maik Wolff und 500 Mitstreiter prangern „Pflege in Not“ an Von Karin Koslik | 12.06.2023, 16:00 Uhr

Der Neubrandenburger Inhaber eines Pflegedienstes steht an der Spitze einer Bewegung, die schon viele Weckrufe an die Politik ausgesandt hat. Am Montag zogen Pflegekräfte nun durch die Landeshauptstadt – aus Sorge um ihre Pflegebedürftigen und um ihre eigene berufliche Existenz.