Dietmar Braun lebt seit 40 Jahren von der Kunst. Hier malt er Rostock in der Eiszeit. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Projekt „Kunstscheune MV“ Malen lernen im Urlaub – das soll in Klein Schwaß möglich werden Von Carolin Beyer | 24.12.2022, 12:00 Uhr

In Klein Schwaß in der Nähe von Rostock steht ein Haus, in dem sich alles um Kunst dreht. Bald soll hier ein neues Projekt starten.