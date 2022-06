PRODUKTION - Blutkonserven hängen im Labor eines Blutspendedienstes für Krankenhäuser und Praxen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild FOTO: Rolf Vennenbernd Gesundheit Mangel an Blutspenden: Operationen werden nachgeholt Von dpa | 13.06.2022, 17:41 Uhr

Blutspende-Organisationen und Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) haben zum verstärkten Blutspenden aufgerufen - und vor einem Mangel gewarnt. Derzeit werden Operationen nachgeholt, die aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden waren, wie Drese am Montag anlässlich des Weltblutspendetages sagte. Das steigere den Bedarf. Hinzu komme, dass sich das durchschnittliche Alter der regelmäßigen Spenderinnen und Spender seit Jahren erhöhe, so dass die Zahl der verfügbaren Spenden aufgrund der Altersgrenze rückläufig sei. Der Weltblutspendetag wird an diesem Dienstag begangen.