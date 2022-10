Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Neubrandenburg Mann aus „Ehrverletzung“ getötet: Haftstrafen Von dpa | 11.10.2022, 14:09 Uhr

Für den gewaltsamen Tod eines Mannes in Neubrandenburg müssen die Angeklagten ins Gefängnis. Das Landgericht Neubrandenburg sprach die 20 und 17 Jahre alten Männer am Dienstag der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Der 20-Jährige erhielt viereinhalb Jahre Haft, der Jüngere drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe. Sie haben am 7. Februar gemeinschaftlich auf den 30-jährigen Mann aus Afghanistan eingetreten, vor allem gegen den Kopf, sagte Richterin Daniela Lieschke. Das Opfer starb elf Tage nach der brutalen Misshandlung in einer Klinik an den schweren Kopfverletzungen.