Polizeikontrolle Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Mann bei Verkehrskontrolle mit mehreren Delikten erwischt Von dpa | 04.04.2023, 05:43 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle in Wismar ist ein Mann ohne Führerschein erwischt worden. Zudem wurde bei dem 31-Jährigen nach einem positiven Drogentest der Konsum von Cannabis nachgewiesen, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Dazu kommt, dass sein Auto nicht zugelassen und die Kennzeichen gestohlen waren. Nach Angaben der Polizei sei der Fahrer bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich aufgefallen. Außerdem wurde seine 31-jährige Beifahrerin von der Polizei gesucht. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Ihren Abend durften sie nach der Kontrolle zu Fuß antreten.