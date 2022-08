Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Mann fährt angetrunken zur Polizei: Schlüssel weg Von dpa | 30.08.2022, 09:39 Uhr

Aus Ärger über Familienangehörige wollte ein Mann in Bützow (Landkreis Rostock) Strafanzeige bei der Polizei erstatten - und hat sich dadurch selbst Ärger eingehandelt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, fiel den Beamten im Revier am Montag sofort Alkoholgeruch bei dem 41-jährigen Bützower auf, der mit seinem Auto vorgefahren war. Sie ließen den Mann in ein Röhrchen pusten: Der Test ergab mehr als ein Promille Atemalkohol. Somit musste der Bützower seine Autoschlüssel abgeben und zu Fuß durch die Kleinstadt nach Hause gehen. Sein ursprüngliches Anliegen - die Strafanzeige - hatte sich inzwischen auch in Luft aufgelöst: „Der Familienstreit war nicht anzeigenwürdig“, sagte ein Beamter.