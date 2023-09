Saale-Holzland-Kreis Mann fährt auf Stauende auf: Fünf Verletzte Von dpa | 17.09.2023, 20:35 Uhr | Update vor 19 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Fünf Menschen sind am Sonntag auf der Autobahn 9 bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) verletzt worden, weil ein Mann auf ein Stauende auffuhr. Der 81-Jährige übersah den Stau vor einer Baustelle und fuhr auf einen auf der linken Spur stehenden Wagen auf, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Im Wagen des Unfallverursachers aus Mecklenburg-Vorpommern wurden zwei Menschen schwer verletzt, im anderen Fahrzeug erlitten drei Insassen leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.