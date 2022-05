ARCHIV - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild FOTO: Lino Mirgeler Ludwigslust-Parchim Mann flammt Unkraut mit Gasbrenner ab und verletzt sich Von dpa | 06.05.2022, 13:23 Uhr

Beim Abbrennen von Unkraut im eigenen Garten ist ein 30-jähriger Mann in Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, erlitt der Mann am Donnerstag Verbrennungen im Gesicht und an den Oberarmen. Beim Abflammen des grünen Bewuchses auf dem Gartenweg mittels Gasbrenner hatte sich bei der trockenen Witterung die sieben Meter lange und zwei Meter hohe Hecke im Garten entzündet.