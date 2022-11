Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Mann geht auf Nachbarn los und wird niedergestochen Von dpa | 06.11.2022, 19:37 Uhr

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist ein 27-jähriger Mann in Rostock niedergestochen und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hat sich die Schlägerei in der Wohnung eines 20-jährigen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Dierkow ereignet. Der Ältere und der 20-Jährige sollen sich am Sonntag zunächst in sozialen Medien beleidigt haben, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei der 27-Jährige, der im gleichen Haus wohnt, mit einer Kleiderstange in der Hand zu dem 20-Jährigen gegangen.