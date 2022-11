Strafprozess Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Mann im Streit erstochen: Angeklagter schweigt Von dpa | 15.11.2022, 12:07 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) schweigt der Angeklagte vor Gericht. Der 39-Jährige lehnte es am Dienstag zum Auftakt der Verhandlung am Landgericht Neubrandenburg ab, sich zu der Anklage zu äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen Totschlag und schwere Brandstiftung vor.