Prozess Mann im Streit erstochen: Mehr als neun Jahre Haft gefordert Von dpa | 29.11.2022, 15:18 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Staatsanwaltschaft neun Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. Der 39-Jährige habe seinen Bekannten, bei dem er damals wohnen durfte, nach einem Streit überraschend in den Hals gestochen, sagte die Staatsanwältin am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg. Er sei des Totschlags und der versuchten schweren Brandstiftung schuldig, hieß es. Der 39-Jährige hatte die Tat vor Gericht gestanden.