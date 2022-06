ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Mecklenburgische Seenplatte Mann im Streit getötet: Verdächtiger gesteht Messerattacke Von dpa | 07.06.2022, 14:16 Uhr

Der in seiner Wohnung in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) tot aufgefundene 60-Jährige ist wohl erstochen worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der 38-jährige Tatverdächtige, der wegen Totschlagverdachts bereits in Untersuchungshaft sitzt, habe eine Messerattacke gegen den Hals des Opfers gestanden. Die Männer hätten vorher Alkohol getrunken und seien in Streit geraten.