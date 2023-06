Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mann in Arbeiterunterkunft niedergestochen Von dpa | 29.06.2023, 10:45 Uhr

Ein Mann ist in einer Arbeiterunterkunft in Diestelow bei Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) niedergestochen worden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 33 Jahre alter Mitbewohner das Opfer nach einem Streit am Mittwochabend mit einem Messer angegriffen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Opfer sei schwer am Oberkörper verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Der mutmaßliche Angreifer habe leichte Verletzungen an den Händen davongetragen. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der genaue Tathergang war zunächst unklar.