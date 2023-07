Handschellen Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Amtsgericht Mann in Erstaufnahmeeinrichtung niedergestochen: Haftbefehl Von dpa | 10.07.2023, 13:16 Uhr

Das Amtsgericht Schwerin hat Haftbefehl gegen einen Mann wegen einer lebensgefährlichen Messerattacke gegen einen 23-Jährigen in der Erstaufnahmeeinrichtung Mecklenburg-Vorpommerns in Schwerin erlassen. Dem 25 Jahre alten Tatverdächtigen werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag sagte. Die Attacke soll sich am frühen Samstagmorgen auf dem Gelände der Unterkunft in Stern Buchholz ereignet haben. Beide Beteiligte seien aus Tunesien.