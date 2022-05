ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Ermittlungen Mann in Stralsund niedergestochen: Suche nach Verdächtigem Von dpa | 16.05.2022, 11:54 Uhr

Die Polizei in Stralsund sucht einen flüchtigen Messerstecher. Er soll in der Nacht zu Samstag einen 31-jährigen Mann aus der Region Stralsund in der Nähe der Altstadt plötzlich niedergestochen und schwer verletzt haben, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Geschädigte habe eine Stichwunde an der rechten Brustseite erlitten und musste operiert werden. Er schwebe nicht in Lebensgefahr. Tathergang und Motiv seien unklar.