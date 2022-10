Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburg-vorpommern Mann löst Schwelbrand in Waldgebiet aus Von dpa | 28.10.2022, 15:30 Uhr

Ein 49-Jähriger hat mutmaßlich mit der Glut aus einer Feuerschale einen Brand in einem Waldstück bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er die Glut am Freitagmittag in dem Waldstück im Ortsteil Strasen entsorgt, teilte die Polizei mit. Etwa 50 Quadratmeter Wald wurden durch den Schwelbrand beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.