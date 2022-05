ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Rostock Mann mit Flasche krankenhausreif geschlagen: Täter gesucht Von dpa | 30.05.2022, 15:19 Uhr

Die Bundespolizei in Rostock sucht Zeugen für eine Gewalttat, bei der ein Mann am Herrentag schwer verletzt wurde. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, soll ein Unbekannter dem 21-jährigen Geschädigten unvermittelt eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Das Opfer sei in einer Gruppe unterwegs gewesen. Der 21-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und kam in eine Klinik.