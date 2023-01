Justitia Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Neubrandenburg Mann niedergestochen und hilflos zurückgelassen: Prozess Von dpa | 03.01.2023, 03:48 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) ein Prozess gegen einen Mann aus Demmin, der einen Bekannten niedergestochen und hilflos zurückgelassen haben soll. Dem Beschuldigten werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Vorfall soll sich Ende Juli nachts auf dem Fußweg zu einer Tankstelle in Demmin ereignet haben, wo die Männer wohl Alkohol holen wollten.