Mann rast mit Auto durch gesperrte Wildunfallstelle: Ertappt Von dpa | 31.07.2023, 15:59 Uhr

Ein vermutlich betrunkener Autofahrer ist in Vorpommern auf der Bundesstraße 105 durch eine abgesperrte Unfallstelle gerast - und ein paar Kilometer weiter ertappt worden. Nur durch viel Glück wurde bei dem Vorfall am Sonntagabend unweit von Löbnitz (Vorpommern-Rügen) niemand verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. An der Stelle waren bei Dunkelheit kurz vorher ein anderes Auto und ein Rothirsch zusammengestoßen. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden. Die Insassen blieben unverletzt, aber es lagen viele Trümmerteile herum. Das Wildtier verendete.