Mecklenburgische Seenplatte Mann rollt mit E-Rollstuhl auf B110: Kollision mit Lkw Von dpa | 26.04.2023, 07:21 Uhr

Mit einer gehörigen Portion Glück hat ein Rollstuhlfahrer in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) einen Zusammenstoß mit einem Lastwagen überlebt. Der 83-Jährige war mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl am Dienstag plötzlich vom Gehweg auf die Bundesstraße 110 gefahren, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der gerade vorbeifahrende Lkw rammte den Krankenfahrstuhl mit dem Hinterrad. Der 83-Jährige wurde verletzt und kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun, wie der Senior mit seinem E-Rollstuhl an der viel befahrenen B110 vom Gehweg abkommen konnte.