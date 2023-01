Landgericht Neubrandenburg Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landgericht Neubrandenburg Mann schwer misshandelt: Haft für Angeklagte gefordert Von dpa | 16.01.2023, 12:44 Uhr

Für eine Gewaltattacke auf einen Mann aus Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) soll ein Polizist nach dem Willen der Staatsanwaltschaft ein Jahr und zehn Monate ins Gefängnis. Das hat die Vertreterin der Anklagebehörde, Beatrix Heuer, am Montag in ihrem Plädoyer in einem Berufungsverfahren am Landgericht Neubrandenburg gefordert. Der 57-Jährige sei der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Für den mutmaßlichen Komplizen des Beamten, der ebenfalls vor Gericht steht, forderte Heuer eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe. Eine Bewährung solle es nicht geben.