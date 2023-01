Landgericht Brandenburg Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Fortsetzung Mann schwer misshandelt: Prozess gegen Polizisten Von dpa | 20.01.2023, 02:03 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg wird am Freitag (10.00 Uhr) ein Berufungsprozess gegen einen Polizisten und dessen mutmaßlichen Komplizen fortgesetzt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, einen Mann aus Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) schwer misshandelt, dann in dessen Wohnung geschleppt und dort hilflos liegengelassen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat wegen gefährlicher Körperverletzung Freiheitsstrafen von einem Jahr und acht Monaten sowie einem Jahr und sechs Monaten - ohne Bewährung - für das Duo gefordert. Die Verteidiger verlangten Freisprüche.