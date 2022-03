Blaulicht FOTO: David Inderlied Landkreis Rostock Mann soll Eltern und Schwester ermordet haben: Haftbefehl Von dpa | 31.03.2022, 11:34 Uhr | Update vor 10 Min.

Ein 26-jähriger Mann aus Rövershagen bei Rostock soll drei Angehörige getötet und die Leichen vergraben haben. Gegen den Mann wurde wegen Verdachts des dreifachen Mordes bereits Haftbefehl erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bei den Opfern soll es sich um den Vater, die Mutter und die Schwester des Mannes handeln. Die vergrabenen Leichen seien am 30. März in der Nähe des Ortsteiles Kösterbeck ausgegraben und sichergestellt worden. Anlass für die Ermittlungen war eine Vermisstenanzeige aus der Verwandtschaft. Zum Motiv gab es zunächst keine genauen Angaben, in der Mitteilung war aber von innerfamiliären Problemen die Rede.