Kriminalität Mann soll Frau getötet haben: Selbst Polizei gerufen Von dpa | 22.08.2023, 09:41 Uhr

Ein 37 Jahre alter Mann soll in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Frau getötet und dann selbst die Polizei gerufen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 41 Jahre alte Slowakin am Montagabend in einer Wohnung gestorben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An dem leblosen Körper der Frau fanden sich Anzeichen auf äußere Gewalteinwirkung. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. Der Mann wurde festgenommen. Es bestehe dringender Tatverdacht.