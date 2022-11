Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ludwigslust-Parchim Mann stürzt bei Flucht vor der Polizei in Fluss Von dpa | 01.11.2022, 14:52 Uhr

Auf seiner Flucht vor der Polizei ist ein Mann in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in die Elde gestürzt. Der 39-Jährige habe sich selbst ans Ufer retten können und lediglich eine leichte Unterkühlung erlitten, teilte die Polizei am Dienstag mit.