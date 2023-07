Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Ludwigslust-Parchim Mann wirft abgebrochene Flasche und verletzt Kind Von dpa | 19.07.2023, 10:28 Uhr

Die Polizei in Lübz (Ludwigslust-Parchim) ermittelt gegen einen Mann, der eine abgebrochene Flasche auf ein Kind geworfen und dieses verletzt haben soll. Der Vorfall ereigneten sich am Dienstag an einem Spielplatz, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Elfjährige sei mit einem Rad gefahren, als der 21-jährige Mann nach ihm warf. Das Kind wurde an beiden Beinen verletzt, konnte aber nach ambulanter medizinischer Versorgung der Schnitte nach Hause. Der Tatverdächtige wurde gefasst. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sein Motiv sei noch unklar.