Die Ministerpräsidentin ist rund sechs Wochen nach einer Krebsnachsorge-Operation zurück. „Mir geht es gut“, erklärt Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochnachmittag in der Kantine des Energieversorgers Wemag. An ihrem ersten Arbeitstag hat sich die Regierungschefin mit ihrem Kabinett bei dem Unternehmen in Schwerin zur Klausurtagung über aktuelle Themen getroffen. Schwesigs erster öffentlicher Auftritt nach wochenlanger Abwesenheit wird von einem großen Medienaufgebot begleitet. Vor allem ihre Aussagen zum russischen Überfall auf die Ukraine werden mit Spannung erwartet.