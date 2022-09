Seinen Tourauftakt begann Marteria in der Rostocker Stadthalle. 2023 kehrt er zurück. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Exklusiv-Interview Marteria verkündet: 2023 gibt‘s das große Revival im Rostocker Ostseestadion Von Katharina Golze | 04.09.2022, 18:47 Uhr | Update vor 46 Min.

Vor seinem Konzert in der Berliner Waldbühne erzählt Marteria, was das Revival im Ostseestadion so besonders macht und warum er in Warnemünde Fischbrötchen verkauft.