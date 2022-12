Rapper Marteria Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Fest Marteria sagt Weihnachtsfest ab: „Unfassbar krank“ Von dpa | 21.12.2022, 15:02 Uhr

Der Rapper Marteria (40) hat seine Teilnahme an einem Weihnachtsfest mit jungen Fans wegen Krankheit abgesagt. „Ich bin leider unfassbar krank geworden direkt nach der Tour“, sagte der Musiker am Mittwoch in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen im Internet. „Ich bin gerade fast umgekippt“, sagte Marteria am bereits geschmückten Ort der geplanten Veranstaltung in Rostock-Warnemünde mit Maske und sichtbar enttäuscht. Er habe noch versucht, sich beim Arzt „fitzuspritzen“. Es sei aber leider „immer, immer schlimmer geworden.“ Er wolle nicht riskieren, jemanden anzustecken.