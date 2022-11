Dokumentarfilm «Der Amazonas Job – Der Wald ist nicht genug» Foto: Chris Schwaz/Marmusic/BMG/dpa/Archivbild up-down up-down Naturschutz Marteria spürt „Hansa-Frosch“ im Amazonas auf Von dpa | 17.11.2022, 20:09 Uhr

Der Rapper und glühende Fan des FC Hansa Rostocks Marteria (39) hat sich im tiefsten peruanischen Regenwald auf die Suche nach einem besonderen Tier gemacht. Zusammen mit der Naturschutzinitiative „Plant for Future“ spürte er im Amazonas-Gebiet einen seltenen Frosch auf, der die blau-weiß-roten Farben des Fußballvereins seiner Heimatstadt trägt. „Hansa-Frosch“ nennt der Musiker das Tier in dem neuen Dokumentarfilm „Der Amazonas Job - Der Wald ist nicht genug“. Er dreht sich um die beschwerliche Reise durch Amazonien und um Naturschutz. Am Donnerstag sollte der Film im Rostocker Volkstheater Premiere feiern.