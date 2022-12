Öffentlicher Nahverkehr Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Steigende Infektionszahlen Maske in Nahverkehr und Isolationspflicht bleiben Von dpa | 09.12.2022, 11:39 Uhr

Anders als etwa Sachsen-Anhalt oder Bayern hält Mecklenburg-Vorpommern an der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fest und auch die Isolationspflicht für Corona-Infizierte bleibt bestehen. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) verwies auf aktuelle Expertenangaben, wonach wieder steigende Infektionszahlen zu verzeichnen sind. „Ich befürchte, wir befinden uns gerade am Anfang der Winterwelle“, sagte sie am Freitag im Landtag in Schwerin.