Maskenpflicht fällt auch in Schulbussen Von dpa | 17.01.2023, 14:56 Uhr

Auf ein Ende der Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern ab 2. Februar hatte sich das Kabinett bereits vergangene Woche verständigt - jetzt änderte die Ministerrunde die Corona-Landesverordnung entsprechend. Diese sieht auch vor, dass in den Schulbussen kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden muss, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung mitteilte.