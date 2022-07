ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Landkreis Rostock Massenschlägerei unter Erntehelfern: Zwei Festnahmen Von dpa | 02.07.2022, 14:48 Uhr

Bei einer Massenschlägerei in Mitarbeiterunterkünften eines Erdbeerhofs in Rövershagen bei Rostock sind drei Menschen verletzt worden. Insgesamt seien am Freitagabend rund 100 Erntehelfer in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine größere Gruppe ukrainischer Mitarbeiter sei mit einer Gruppe Rumänen in Streit geraten. Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung war es um Nichtigkeiten gegangen, etwa um zerbrochene Flaschen und Aufräumarbeiten.