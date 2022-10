Königsstuhl auf Rügen Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Mast für Aussichtsplattform am Königsstuhl wird aufgestellt Von dpa | 10.10.2022, 13:16 Uhr

Oberhalb des Königsstuhls auf Rügen nimmt die neue Aussichtsplattform weiter Form an. Am Mittwoch solle der tragende Mast aufgestellt werden, kündigte das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl am Montag an. An dem 42 Meter langen Mast hängend soll künftig ein Rundweg frei über dem 118 Meter hohen Kreidefelsen schweben. Mittlerweile liegt die elliptisch geformte Aussichtsplattform laut Nationalpark-Zentrum gut sichtbar auf dem Baufeld.