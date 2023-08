Zu einem nicht alltäglichen Konzert laden die Festspiele MV am Freitag, dem 1. September 2023, in die Klosteranlage Rehna: Es ist ein Zusatzkonzert und Geschenk Wiens an Mecklenburg.

„Faltenradio“, die vier österreichischen Klarinettisten um Festspielpreisträger Matthias Schorn, bieten gemeinsam beste Musik und Unterhaltung. Ihre musikalischen Wurzeln haben die Landeier, wie sie sich selbst nennen, in der traditionellen Blasmusik. Irgendwann aber zogen sie zum Musikstudium in die großen Städte. Jetzt gastieren sie auf dem platten Land in Rehna mit ihrem Programm „Landflucht“. Dabei spielt das Weltmusikensemble u. a. Werke von Mozart, Schumann, Keith Jarrett und den Liedermachern Hannes Wader und Ludwig Hirsch.