Warnemünder Turmleuchten Foto: Frank Hormann/dpa-Zentralbild/dpa Jahreswechsel Mecklenburg-Vorpommern lautstark ins neue Jahr gestartet Von dpa | 01.01.2023, 19:57 Uhr

Der Nordosten ist mit Böllern, Raketen und Feiern bis in die Morgenstunden ins Jahr 2023 gestartet. Das zeigte sich am ersten Tag wettermäßig von seiner besten Seite. Der Sprung in die Ostsee erforderte dennoch Mut.