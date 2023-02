Raureif Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter Mecklenburg-Vorpommern: Zum Wochenende mildere Temperaturen Von dpa | 10.02.2023, 07:08 Uhr

Auch das zweite Ferienwochenende bietet in Mecklenburg-Vorpommern immer noch kein Winterwetter. Zum Wochenende werden mildere Temperaturen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Am Freitag ist es überwiegend bewölkt mit gelegentlichen Auflockerungen. Es bleibt meistens trocken, nur stellenweise gibt es etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 5 Grad. Am Abend wird es vor allem an der Ostsee windig, von der Kühlung über Fischland/Darß bis nach Rügen kann es in der Nacht zum Samstag zu stürmischen Böen kommen.