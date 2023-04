Kreuz auf Kirchturm Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Kirche Mecklenburger Kirche ändert Jahrhundert-Tradition Von dpa | 13.04.2023, 14:47 Uhr

Die evangelische Kirche in Mecklenburg verändert eine jahrhundertealte Tradition. Erstmals seit der Reformation in Mecklenburg 1533 soll am Sonntag in Leussow (Ludwigslust-Parchim) der zuständige Bischof regulär einen angehenden Pastor ordinieren. Im Gegensatz zu anderen Kirchenkreisen im Norden hätten das hier bis zuletzt die Pröpste der jeweiligen Kirchengemeinden übernommen, hieß es in einer Mitteilung der Kirche vom Donnerstag.