Menschenkette Foto: Winfried Wagner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Menschenkette: Protest gegen Waffenlieferungen Von dpa | 28.01.2023, 12:38 Uhr

Rund 400 Menschen haben in Waren an der Müritz mit einer Menschenkette gegen Waffenlieferungen in die Ukraine protestiert.