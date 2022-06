ARCHIV - Das Große Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Theater Mecklenburgisches Staatstheater eröffnet neue Spielstätten Von dpa | 02.06.2022, 15:01 Uhr

Das Mecklenburgische Staatstheater eröffnet in der kommenden Spielzeit zwei neue Spielstätten. Die ehemalige Druckerei der „Schweriner Volkszeitung“ im Plattenbaugebiet Großer Dreesch - M*Halle genannt - soll von Oktober an über mehrere Jahre als Ersatz für das E-Werk am Pfaffenteich in der Innenstadt dienen, wie Generalintendant Hans-Georg Wegner am Donnerstag in Schwerin sagte. Das E-Werk wird saniert.