Produktionsstart Medizintechniker Eppendorf optimistisch für Standort Wismar Von dpa | 30.09.2022, 16:47 Uhr

Der Medizintechnik-Konzern Eppendorf zeigt sich optimistisch für den geplanten Produktionsstart am ehemaligen Standort der MV-Werfen Fertigmodule in Wismar Anfang April. „Wir haben 30 Mitarbeiter bereits hier aus Wismar eingestellt“, sagte Peter Fruhstorfer, Co-Vorstandsvorsitzender der Eppendorf SE, auf dem Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer in Schwerin am Freitag. Diese pendeln demnach aktuell für ihre Ausbildung zum bestehenden Werk ins schleswig-holsteinische Oldenburg. Fruhstorfer hofft, dass er vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels vor allem mit einer langfristigen Perspektive bei zukünftigen Beschäftigten punkten kann.