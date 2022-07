ARCHIV - Eine Ärztin impft eine Frau gegen Corona. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild FOTO: Moritz Frankenberg up-down up-down Pandemie Mehr als 100 Anträge auf Entschädigung nach Corona-Impfungen Von dpa | 16.07.2022, 11:25 Uhr

Wegen vermuteter Corona-Impfschäden sind in Mecklenburg-Vorpommern bislang 107 Anträge auf Entschädigung gestellt worden. Davon sei ein Antrag bewilligt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur. Weitere 17 wurden demnach abgelehnt. Sechs hätten sich erledigt, weil entweder der Antrag zurückgenommen oder der Fall an ein anderes Bundesland abgegeben wurde, weil die Impfung dort stattgefunden hatte. „Alle anderen Anträge befinden sich in der Bearbeitung“, so der Sprecher.