Tiere Mehr als 100 tote Möwen gefunden: Kreis warnt Geflügelhalter Von dpa | 26.05.2023, 10:55 Uhr

Wegen einer Vielzahl toter Möwen hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald Geflügelhalter in der Region Krugsdorf bei Pasewalk zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. In den vergangenen Tagen wurden rund 100 tote Lachmöwen (Larus ridibundus) auf einer Brutinsel bei Krugsdorf gefunden, wie ein Sprecher des Landkreises am Freitag sagte. Woran die Vögel verendeten, wurde nicht mitgeteilt. Es soll sich um tote Jung- und Altvögel handeln.