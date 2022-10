Universität Greifswald Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Hochschulen Mehr als 1500 neue Studierende in Greifswald Von dpa | 14.10.2022, 11:17 Uhr

An der Universität Greifswald haben sich zum Wintersemester 2022/23 bislang mehr als 1560 Studierende neu eingeschrieben. Am kommenden Montag sollen die Erstis mit der traditionellen feierlichen Immatrikulation im Dom St. Nikolai begrüßt werden, wie die Hochschule am Freitag mitteilte. Insgesamt seien aktuell mehr als 10.270 Studierende an der Universität eingeschrieben. Davon kommen mehr als 1000 aus insgesamt 102 Ländern.